A Rende si accende l’estate con il Mood Summer 2026

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Torna dal 29 maggio al 20 giugno il Mood Summer 2026: concerti, eventi, stand up comedy, cinema sotto le stelle e tanto altro al parco fluviale di Rende

C’è una data da segnare sul calendario dell’estate in Calabria: da domani 29 maggio al 20 giugno 2026, il Parco Fluviale Surdo a Commenda di Rende si trasforma nel palcoscenico del Mood Summer. Un mese fitto di appuntamenti quotidiani che prenderanno il via ogni sera alle 18:30, promettendo un intrattenimento a 360 gradi che mette insieme grandi live musicali, teatro comico, cinema sotto le stelle e spazi e intrattenimenti a misura di famiglia.

LE NOTE DEL FESTIVAL

La colonna sonora dell’evento, targata Beefeater Mood Summer, nasce dalla sinergia con il Be Alternative Festival e porta nell’area urbana una line-up che intercetta il meglio della scena pop e indie nazionale.

I concerti clou: I riflettori sono puntati sulle tre serate speciali (fuori abbonamento) che vedranno protagonisti gli Eugenio in Via Di Gioia l’11 giugno, l’energia rock dei Ministri il 18 giugno e il sound d’avanguardia di Sarafine il 19 giugno.

Sonorità indie: Spazio alle chitarre e alle nuove tendenze con band del calibro di Elephant Brain, Tära, Anna and Vulkan e il sound di Speedy.

Le serate a tema: Spazio alla nostalgia e al divertimento con format cult. Si canterà a squarciagola con il “Karaoke Nostalgia Indie”, il viaggio nei ricordi di “Sei un Mito 90’s” (dedicato a 883 e Festivalbar) e l’omaggio a Lucio Battisti firmato dal collettivo Lato B. Non mancheranno i grandi classici d’animazione con Last Friday Night (serata Disney), inoltre i tormentoni di Faccio Un Casino Anni Duemila e un gran finale tutto britannico dedicato al mito degli Oasis.

La vetrina dei talenti: Il festival valorizza la scena locale “Km0” ospitando le promesse del territorio come Kyunos, Calura, Danilo Lico, Bonzo e Belmonte, oltre alle selezioni del LOOP Festival a cura di Rc Voce Produzione.

I ritorni storici: C’è grande attesa per i reunion-show di storiche formazioni calabresi: i DUFF celebreranno i vent’anni del disco 12 cent al Km, affiancati dai CAMERA237 e dal folk-blues di Al The Coordinator.

MOOD COMEDY

Anche la satira e la comicità intelligente avranno un ruolo centrale grazie alla rinnovata partnership con la rassegna “Sifa X ridere”:

7 giugno: Il re dei ridoppiaggi web Fabio Celenza sbarca a Rende con il suo nuovo show “Non era l’AI”.

Il re dei ridoppiaggi web Fabio Celenza sbarca a Rende con il suo nuovo show “Non era l’AI”. 16 giugno: Riflettori accesi sul graffiante monologo di stand-up comedy di Carmine Del Grosso, intitolato “Periodo Refrattario”.

SCHERMI, MERCATINI E AREA BIMBI

Il mercoledì sera il parco si trasforma in un cinema all’aperto con titoli cult della filmografia internazionale come Alice in Wonderland, V per Vendetta e La Storia Infinita, anticipati dalle atmosfera musicali delle “Vinyl Listening Session”. Il venerdì, invece, l’area si popolerà con gli stand di artigianato e collezionismo del Vintage Market. Un occhio di riguardo è rivolto anche ai genitori: grazie al lavoro delle Sorelle Mastrosimone e della Libreria Raccontami, il format Mood Kids garantirà ogni pomeriggio laboratori ludici e attività creative per i bambini.

Per accedere alla manifestazione è possibile sottoscrivere l’Abbonamento Mood direttamente online sul circuito ticket.it. Sul medesimo sito sono disponibili i tagliandi per i singoli show “Fuori Abbonamento”, acquistabili anche usufruendo dei bonus statali Carta della Cultura e Carta del Docente.