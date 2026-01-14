Oklahoma sfata il tabù San Antonio, i Lakers tornano a vincere: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Dopo le tre sconfitte nei tre precedenti di dicembre, gli Oklahoma City Thunder sfatano il tabù San Antonio Spurs. Al Paycom Center la capolista a Ovest si impone col punteggio di 119-98, frutto di una maxi fuga costruita nel terzo quarto (40-24). Shai Gilgeous-Alexander domina il palco realizzando 34 punti, allungando a 111 la striscia di gare consecutive con almeno 20 punti a referto, mentre agli Spurs non bastano i 20 di Steph Castle e i 17 in 28 minuti di Victor Wembanyama.

Intanto la prima inseguitrice a Ovest, i Denver Nuggets, batte 116-122 i New Orleans Pelicans e lo fa senza Nikola Jokic, ma con un Jamal Murray da 35 punti. Tornano a sorridere i Los Angeles Lakers che si lasciano alle spalle le tre sconfitte di fila e si regalano il successo largo (141-116) contro gli Atlanta Hawks col contributo delle solite due star gialloviola: LeBron James chiude a un rimbalzo dalla tripla doppia (31-9-10) e Luka Doncic ne mette a referto 27 con 12 assist.

C’è la firma delle riserve invece sulla vittoria dei Golden State Warriors contro i Portland Trail Blazers (119-97). De’Anthony Melton firma 23 punti, Brandin Podziemski ne aggiunge 15, mentre Steph Curry si limita a mettersi al servizio dei compagni con 11 assist e soli 7 punti in 25 minuti.

Serata storica per i Miami Heat. Bam Adebayo realizza 29 punti nella vittoria per 127-121 sui Phoenix Suns e diventa il secondo miglior realizzatore nella storia della franchigia. Ai Suns, reduci da tre vittorie in fila, non sono serviti i 25 punti a testa di Dillon Brooks e Grayson Allen né la tripla doppia (24 con 9 rimbalzi e 9 assist) sfiorata da Devin Booker.

Sconfitta e polemiche per i Milwaukee Bucks, battuti in casa dai Minnesota Timberwolves per 106-139. Giannis Antetokounmpo, autore di 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ha risposto piccato ai fischi dei tifosi con un pollice verso. Nella serata Nba spazio anche al successo degli Houston Rockets contro i Chicago Bulls per 119-113.

