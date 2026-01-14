Su Canale 5 debutta Risiko – Sfide di potere condotto da Federico Rampini

Milano, 14 gen. (askanews) – Debutta questa sera, in seconda serata su Canale 5 “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.

Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, da dove Rampini osserva il pianeta, raccontando le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale.

Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale, e non solo, senza precedenti. Si prosegue con la Cina di Xi Jinping, potenza sempre più all’avanguardia e insidiosa, che contende la scena tecnologica all’America. Poi la Russia militarista e aggressiva di Vladimir Putin, l’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman. Ancora l’Europa, di fronte al riarmo della Germania voluto dal cancelliere Friedrich Merz, e infine l’Africa, con giovani nazioni protagoniste di un continente in grande trasformazione. Non manca il racconto dell’Italia e delle conseguenze che le tensioni internazionali hanno sul nostro Paese.

Protagonista della prima puntata è l’America di Donald Trump, partendo dalle sue origini nella New York del potere immobiliare per arrivare alla Casa Bianca con passaggi su quanto accaduto in Venezuela e un approfondimento anche sulle origini del trumpismo.