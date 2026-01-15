Cina, l’attesa per Milano-Cortina alimenta la passione per gli sport invernali

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’attesa per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 sta alimentando la passione per gli sport invernali anche nelle praterie settentrionali della Cina.

Le Ice and Snow Nadam Fair stanno prendendo piede in diverse località della regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord del Paese. Sulle vaste pianure innevate, persone appartenenti a tutti i gruppi etnici si ritrovano per celebrare un appuntamento in cui le antiche usanze popolari si intrecciano con le moderne discipline invernali.

Presso il centro di sport invernali di Canglangbailu, nella città di Hulun Buir, hanno preso il via contemporaneamente sette competizioni tradizionali invernali, tra cui una corsa di velocità a cavallo sulla neve di 5.000 metri, gare di slitte trainate da cavalli e il camel polo.

Quasi 200 fantini hanno spronato i loro cavalli lungo il tracciato, sostenuti dall’incitamento di migliaia di spettatori. Sul campo di camel polo, gli atleti hanno guidato i loro cammelli, riportando così in vita uno sport dalla storia secolare.

Presso il sito dedicato al nuoto invernale nel fiume Yimin, sempre a Hulun Buir, una superficie ghiacciata di 70.000 metri quadrati è stata trasformata in una vera e propria arena naturale di gara. Sedici squadre e quasi 150 atleti hanno sfidato temperature fino a -25 gradi, tuffandosi nelle acque gelide del fiume per prendere parte a gare di velocità.

Nel frattempo, la stazione sciistica di Majongshan, a Hohhot, ha accolto in media oltre 2.000 visitatori al giorno. “Nel mese trascorso dall’apertura della stagione sciistica, il numero di visitatori ha già superato quota 60.000, con i giovani che rappresentano quasi il 30% del totale”, ha affermato Li Yang, responsabile operativo del comprensorio.

Secondo le statistiche del dipartimento locale per la cultura e il turismo, dall’inizio della stagione 2025-2026 la regione ha ospitato oltre 80 Ice and Snow Nadam Fair e altri eventi di sport invernali, attirando complessivamente più di un milione di partecipanti e generando oltre 3 miliardi di yuan (circa 430 milioni di dollari USA) di entrate legate al turismo d’inverno. Il numero dei partecipanti è cresciuto del 25% su base annua.

