Giustizia, Conte: Nordio choc, guerra a intercettazioni per mazzette?

Roma, 15 gen. (askanews) – “Nordio choc, guerra alle intercettazioni per modestissime mazzette. Cosa vuol dire il ministro Nordio? Sono qui alle prese com il suo ultimo libro, questa meravigliosa fatica letteraria in cui il ministro della Giustizia preannuncia che ci sarà una riforma che non consentirà più l’utilizzo del trojan per scovare i reati di corruzione. Ma lei da che parte sta? Dice che non è un reato grave di fronte a modestissime mazzette? Ma lo sa che mazzetta dopo mazzetta non riusciamo a costruire ospedali e scuole, non riusciamo a dirigere le risorse pubbliche laddove servono?”. Così in un video sui social il leader M5s Giuseppe Conte, commenta le ultime dichiarazioni del ministro Carlo Nordio.

“Il ministro dice che ‘dopo il referendum vedremo di rimediare anche a questa inciviltà’ – prosegue Conte – a noi bastano già le inciviltà che voi avete introdotto abolendo il reato di abuso d’ufficio, ridimensionando il traffico di influenze illecite, addirittura riducendo a 45 giorni la possibilità di intercettazioni, così anche i delinquenti abituali e gli spacciatori vengono avvertiti e scappano prima di essere arrestati. La vostra giustizia non corrisponde alla nostra visione, noi vogliamo una legge uguale per tutti che si applica anche ai politici: no a questo referendum sulla separazione delle carriere, no al referendum salva-casta, no a questa visione della giustizia”, conclude.