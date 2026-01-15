Roma, al Chiostro del Bramante ripartono le attività per famiglie

Roma, 15 gen. (askanews) – A partire dal 18 gennaio e fino al 15 febbraio a Roma DART Chiostro del Bramante avvia una nuova edizione delle attività dedicate a famiglie e bambini, inserite nel programma educativo che accompagna la programmazione espositiva del museo. Le attività, della durata di circa un’ora, si svolgono ogni domenica alle ore 10.30 e sono rivolte a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni e si svolgono in doppia lingua (italiano/inglese).

Il nuovo ciclo di appuntamenti, intitolato “Un fiore per guardare il mondo”, invita adulti e bambini a esplorare l’arte attraverso un approccio partecipativo che unisce osservazione, racconto e pratica creativa. L’attività prende avvio dalle opere esterne della mostra in corso e prosegue con un laboratorio in cui i partecipanti (adulti e bambini assieme) realizzano un fiore simbolico, inteso come strumento per osservare lo spazio museale da una prospettiva diversa. Al termine, le famiglie possono visitare autonomamente la mostra, integrando l’esperienza educativa con il percorso espositivo.

Le attività sono strettamente connesse alla mostra attualmente in corso, “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”, un progetto espositivo che attraversa cinque secoli di storia dell’arte e mette in dialogo opere storiche e contemporanee, installazioni immersive e sperimentazioni tecnologiche.