Ucraina, Salvini: convinto che conflitto destinato a spegnersi

Roma, 15 gen. (askanews) – Nel corso della riunione dei parlamentari della Lega con Matteo Salvini c’è stato spazio anche per riflessioni di politica interna e internazionale. La Lega, riferiscono fonti del partito, è soddisfatta del pacchetto sicurezza di cui si parla in queste ore (il partito ne rivendica la paternità) mentre sul tema Ucraina, Salvini è “convinto che – vista la situazione globale – il tema e il conflitto siano destinati a spegnersi”.