Hyundai Ioniq 9 miglior SUV di grandi dimensioni ai Women’s Worldwide Car Awards

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Ioniq 9 – SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che fonde design distintivo e super aerodinamico con abitabilità e comfort ai vertici del mercato – ha ricevuto il prestigioso titolo di World’s Best Large SUV ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards (WWCOTY) 2026. Questo riconoscimento sottolinea ancora una volta il continuo impegno di Hyundai verso l’eccellenza, l’innovazione e la mobilità sostenibile. Un panel internazionale composto da 84 giornaliste esperte del mondo automobilistico provenienti da 54 Paesi ha sottoposto numerosi nuovi modelli a una valutazione estremamente rigorosa in diverse categorie, analizzando criteri chiave come sicurezza, qualità costruttiva, design, prestazioni, facilità di guida, sostenibilità ambientale e rapporto qualità-prezzo.

In questo contesto altamente competitivo, IONIQ 9 si è distinto tra oltre 20 concorrenti, affermandosi come un modello di riferimento ed eccellenza. “Hyundai IONIQ 9 dimostra chiaramente come la tecnologia avanzata e l’usabilità quotidiana possano andare di pari passo. La sua capacità di ricarica rapida ed efficienza, l’eccezionale spazio interno e l’elevata qualità complessiva stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel segmento dei grandi SUV. Questo premio conferma inoltre che l’impegno di Hyundai verso l’innovazione e l’eccellenza è costante: non è infatti la prima volta che il marchio viene riconosciuto dalla nostra giuria” ha dichiarato Marta Garcìa, Executive President del Premio Women’s Worldwide Car of the Year.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).