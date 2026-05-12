Reggio Calabria, arsenale nascosto nelle case popolari

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Blitz della Squadra Mobile a Reggio Calabria tra Borgata Giardini e Calopinace. Scoperto un arsenale con fucili modificati, pistola e 200 cartucce

Un vero e proprio arsenale nascosto è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato nella zona sud della città di Reggio Calabria. Due fucili a canne mozze, un fucile modificato per il tiro a raffica, una pistola e circa 200 cartucce di vario calibro sono stati rinvenuti dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria durante un’operazione mirata.

REGGIO CALABRIA SCOPERTO ARSENALE TRA LE CASE POPOLARI

Il blitz è scattato nelle aree di Borgata Giardini e del quartiere Calopinace, all’interno di alcune abitazioni popolari apparentemente disabitate. Gli immobili erano già stati attenzionati dagli investigatori perché ritenuti possibili depositi di armi o sostanze stupefacenti.

Le armi sequestrate presentavano la matricola abrasa, elemento che ne rende più difficile la tracciabilità, ma risultavano in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionanti. Un dettaglio che conferma, ancora una volta, la pericolosità del materiale rinvenuto e il potenziale utilizzo in contesti criminali.

IL SEQUESTRO DELLE ARMI

L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, finalizzati a ricostruire la provenienza dell’arsenale e verificare un eventuale collegamento con episodi criminosi avvenuti sul territorio.

Il ritrovamento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico illecito di armi, fenomeni che continuano a rappresentare una delle principali criticità per la sicurezza pubblica nell’area reggina.