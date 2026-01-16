X
Iran, Conte: preoccupatissimi per svolta violenta del regime

Askanews
Roma, 16 gen. (askanews) – “Dobbiamo dare un segnale concreto,
stare vicino a tutti i cittadini, le associazioni e soprattutto
agli iraniani, giovani, donne in particolare, studenti
universitari dissidenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5
stelle Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione in
Campidoglio a sostegno del popolo iraniano.

Ha aggiunto Conte: “Sono preoccupatissimo per la repressione
violenta che in questo momento il regime – un regime ovviamente
dispotico, un regime dittatoriale – sta imprimendo. Una svolta
violenta che condanniamo con la massima fermezza e siamo qui a
testimoniare la nostra massima solidarietà”.

