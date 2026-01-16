Range Rover presenta esclusive edizioni ispirate a Londra

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Range Rover ha presentato oggi una serie esclusiva di edizioni ispirate a Londra, che celebrano il lusso, il carattere e l’originalità britannica. La collezione si apre con la presentazione della Range Rover Velar Belgravia Edition, cui seguiranno tre ulteriori edizioni ispirate ad Hoxton, Battersea e Westminster. Incarnando lo spirito distintivo di alcune delle zone più influenti presenti nel cuore della capitale britannica, ciascuna versione sarà realizzata con dettagli pensati per esaltare il design ineguagliabile, la raffinatezza eccezionale e il ricco patrimonio che contraddistinguono ogni Range Rover. Range Rover Velar Belgravia Edition è ordinabile da subito, mentre l’apertura degli ordini per il resto della gamma ispirata a Londra, seguirà a breve.

Range Rover è il marchio esclusivo dei SUV di lusso britannici, celebre per trarre ispirazione dalle tradizioni e dai paesaggi più iconici del Paese. Londra, in particolare, è stata fonte di ispirazione per Range Rover nella creazione di alcune delle sue espressioni più esclusive: l’edizione Range Rover Linley, presentata a Park Lane nel 1999, incarnava la sofisticazione di Mayfair, mentre la collaborazione per il 50° anniversario con il sarto di Savile Row Henry Poole & Co. ha celebrato l’influenza sartoriale londinese portando alla creazione di un tessuto su misura ispirato agli interni della Range Rover originale. La cultura del lusso di Londra e le sue istituzioni storiche sono state costantemente parte della storia Range Rover e oggi quattro nuove edizioni esclusive offrono delle contemporanee interpretazioni della capitale.

Belgravia unisce l’architettura Georgiana classica al lusso contemporaneo, dando vita a temi di design e architettura che hanno plasmato in modo analogo Range Rover Velar, la quale fu opportunamente presentata al London Design Museum. La Range Rover Velar Belgravia Edition combina l’eredità Range Rover con un’attenzione maniacale al dettaglio progettuale, per incarnare il carattere di questo ambito quartiere. Un’estetica esterna audace e moderna è stata ottenuta grazie ai cerchi da 20 pollici Diamond Turned Dark Agate con finitura Satin Black Tinted Lacquer. La firma “Belgravia Edition” è stata integrata con continuità lungo la fascia inferiore delle portiere, sulla modanatura in alluminio nero spazzolato e nelle luci di cortesia, mentre i morbidi sedili in pelle con cuciture a contrasto, realizzate con estrema precisione, esprimono una raffinata competenza artigianale. La Belgravia Edition Satin sarà lanciata come ulteriore serie altamente esclusiva, limitata a soli 400 esemplari a livello globale¹, e introdurrà, per la prima volta su un modello Velar, una pellicola protettiva trasparente satinata (Clear Satin Protective Film), cerchi da 22 pollici Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black e un Black Exterior Styling pack per un look più deciso e contemporaneo. Ogni vettura reca la dicitura “1 of 400”, che ne attesta l’appartenenza a una serie rigorosamente limitata.

Hoxton è un quartiere londinese molto frequentato da innovatori e trendsetter, noto per la sua forte influenza all’interno delle comunità creative. La nuova Range Rover Evoque Hoxton Edition sarà un’energica celebrazione della moda e della modernità, arricchita da accenti unici ispirati al quartiere.

Due ulteriori edizioni saranno presentate più avanti, nella primavera 2026. La Range Rover Sport Battersea Edition celebra una fusione tra fascino storico ed estetica all’avanguardia, mentre la Range Rover Westminster Edition rende omaggio all’epicentro della leadership e del patrimonio britannico. Ulteriori dettagli seguiranno ad aprile.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).