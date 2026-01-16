Serie A, gli arbitri della 21esima giornata: a Di Bello Udinese-Inter, Fourneau per Napoli-Sassuolo

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Sarà Marco Di Bello a dirigere Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma sabato alle 15 al Bluenergy Stadium. Con il fischietto della sezione di Brindisi, ci saranno gli assistenti Bercigli e Zingarelli, il quarto ufficiale di gara Feliciani e gli arbitri Var Mazzoleni e La Penna. Sempre sabato altri due anticipi: alle 18 Napoli-Sassuolo che è stata affidata a Francesco Fourneau di Roma; alle 20.45 Cagliari-Juventus che sarà diretta da Davide Massa di Imperia.
Il programma della domenica propone 4 gare: alle 12.30 Parma-Genoa (Luca Pairetto di Nichelino), alle 15 Bologna-Fiorentina (Daniele Doveri di Roma), alle 18 Torino-Roma (Daniele Chiffi di Padova) e alle 20.45 Milan-Lecce (Luca Zufferli di Udine). Infine il turno verrà chiuso lunedì dai posticipi Cremonese-Verona (ore 18.30, arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco) e Lazio-Como (20.45, Michael Fabbri di Ravenna). La 21esima giornata si apre questa sera con Pisa-Atalanta, anticipo affidato a Matteo Marchetti di Ostia Lido.
LE DESIGNAZIONI
Pisa – Atalanta (16/01, ore 20.45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Udinese – Inter (17/01, ore 15) arbitro: Di Bello di Brindisi
Napoli – Sassuolo (17/01, ore 18) arbitro: Fourneau di Roma
Cagliari – Juventus (17/01, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia
Parma – Genoa (ore 12.30) arbitro: Pairetto di Nichelino
Bologna – Fiorentina (ore 15) arbitro: Doveri di Roma
Torino – Roma (ore 18) arbitro: Chiffi di Padova
Milan – Lecce (ore 20.45) arbitro: Zufferli di Udine
Cremonese – Verona (19/01, ore 18.30) arbitro: Arena di Torre del Greco
Lazio – Como (19/01, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna
