Un contratto per i professionisti dell’IA. Federimpreseuropa “Risultato storico”

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato ufficialmente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Professionisti dell’Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie Digitali Avanzate CCNL Intelligenza Artificiale e Tecnologie Digitali Avanzate CNL IA TECH EUROPA, uno dei primi contratti collettivi in Italia interamente dedicati ai professionisti dell’Intelligenza Artificiale, del digitale avanzato e delle tecnologie emergenti.

“Un risultato storico e fortemente innovativo reso possibile grazie all’impegno e alla visione di Maria Modaffari, Presidente nazionale di Federimpreseuropa, membro del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) e rappresentante di interessi istituzionali presso la Camera dei Deputati e il Parlamento Europeo, che è stata l’ideatrice e principale promotrice del CCNL, curandone ogni fase, dalla progettazione alla negoziazione con le parti sociali – spiega CNE Federimpreseuropa in una nota -. Grazie alla sua esperienza politica e istituzionale, Maria Modaffari ha saputo tradurre le esigenze concrete dei professionisti dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie digitali avanzate in un strumento contrattuale unico in Italia, capace di coniugare innovazione, tutele lavorative e competitività nazionale. La sua leadership e il suo sforzo continuo verso il dialogo istituzionale hanno consentito di portare a compimento un accordo di grande valore per il settore”.

Il CCNL è stato sottoscritto da CNE Federimpreseuropa e ANP IA Associazione Nazionale Professioni per l’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo e offrire regole certe, tutele adeguate e un sistema contrattuale evoluto ai professionisti altamente qualificati che operano nei settori dell’Intelligenza Artificiale, Data Science, Cybersecurity, Robotica, Software avanzato e Digital Transformation.

Il CCNL sarà depositato ufficialmente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, secondo quanto stabilito dalla legge italiana sulla contrattazione collettiva nazionale, al fine di consentire la registrazione, la catalogazione e la consultazione formale dell’accordo.

Inoltre il CCNL sarà inserito nell’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro custodito dal CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che costituisce la banca dati ufficiale dei contratti collettivi nazionali e ne consente la consultazione pubblica autorizzata.

“Questo contratto nasce dalla necessità concreta di dare dignità contrattuale, riconoscimento economico e protezione normativa a professionisti che oggi sono centrali per la competitività del Paese ma spesso privi di un adeguato inquadramento E’ una delle prime esperienze in Italia di CCNL pensato specificamente per l’Intelligenza Artificiale e rappresenta un modello moderno europeo e sostenibile di regolazione del lavoro tecnologico”, dichiara Maria Modaffari.

Il nuovo CCNL introduce aree professionali dedicate all’Intelligenza Artificiale con livelli differenziati minimi retributivi nazionali specifici, indennità per alta specializzazione, cybersecurity, responsabilità di progetto e lavoro full remote, una forte attenzione alla formazione continua, all’etica dell’Intelligenza Artificiale, alla proprietà intellettuale, alla sicurezza digitale e alla protezione dei dati, nonchè un sistema di relazioni sindacali orientato all’innovazione.

“L’accordo rappresenta un passo strategico per il futuro del lavoro in Italia, collocando il Paese tra i primi in Europa a dotarsi di uno strumento contrattuale specifico per l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie digitali avanzate – conclude la nota -. Con questo CCNL Federimpreseuropa sotto la guida di Maria Modaffari rafforza il proprio ruolo di promotore di modelli contrattuali innovativi capaci di sostenere la competitività, la qualità del lavoro e la crescita del settore digitale nel Paese, dimostrando come la visione e l’azione di una leadership istituzionale possano tradursi in risultati concreti e pionieristici per il mondo del lavoro e della tecnologia”.

