Noskova è la nuova regina di Wimbledon, battuta Muchova in tre set. Cresce l’attesa per la sfida Sinner-Zverev

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Linda Noskova è la nuova regina di Wimbledon. La 21enne di Vsetin, 12 del mondo, ha vinto il singolare femminile del Major britannico sotto gli occhi di Martina Navratilova. Battuta in finale la connazionale Karolina Muchova, 9 del ranking Wta, nel derby della Repubblica Ceca andato in scena sull’erba del Campo Centrale dell’All England Tennis Club. 6-2 5-7 6-3 il punteggio in favore di Noskova che, dopo cinque match point non sfruttati tra il nono e il decimo game del secondo parziale, ha trionfato al terzo set, dopo due ore e 27 minuti di lotta.

Noskova solleva il primo trofeo del Grande Slam della carriera ed entrerà per la prima volta nella top ten del ranking mondiale: da domani sarà settima posizione, con 5.119 punti all’attivo, appena dietro proprio a Muchova, sesta a quota 5.168.

“È incredibile. È stata una delle partite più dure mentalmente della mia carriera ed è stato difficile giocare contro un’amica come Karolina (Muchova ndr.). Tutti i cechi ci hanno sostenuto oggi”. Così Linda Noskova, nel corso della premiazione, dopo il successo in finale a Wimbledon su Karolina Muchova. “Ringrazio papà per essere venuto qui e tutti i miei amici e sostenitori, oltre a tutto il mio team. Dedico questa vittoria a mia mamma. Queste due settimane non le dimenticherò mai e il pubblico ha reso la mia un’esperienza incredibile”, ha aggiunto Noskova.

“È difficile parlare ora, ma sono contenta per Linda (Noskova ndr.) che è la mia migliore amica e che si è meritata questa vittoria. Ora sono un po’ delusa, ma apprezzo il fatto che la mia famiglia sia venuta qui. Ho combattuto sino alla fine oggi. Ringrazio il pubblico per il supporto che mi ha dato in queste due settimane”, ha detto Karolina Muchova.

LA NUOVA CLASSIFICA WTA

Classifica Wta molto corta con Aryna Sabalenka al comando (8.550 punti), ma seguita da vicino da Elena Rybakina (8.143). Segue un buco di quasi 2.000 punti con Jessica Pegula (6.301) davanti a Coco Gauff (5.649). Quinta Mirra Andreeva (5.293), davanti alle ceche Muchova e Noskova. Entrambe le finaliste di oggi sorpassano quindi Iga Swiatek (4.539), che scivola in ottava piazza (4.539) dopo la mancata difesa del titolo. Completano la top ten Amanda Anisimova (4.353) ed Elina Svitolina (4.351).

Guadagna due posti infine Jasmine Paolini, fuori a Londra ai quarti di finale contro Kostyuk: da lunedì l’azzurra sarà la nuova numero 15 del ranking Wta, con 2.783 punti.

DOMENICA LA FINALE TRA SINNER E ZVEREV

Jannik Sinner sfida domani Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic; mentre il tedesco ha domato la wild card britannica Arthur Fery. Sotto gli occhi di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, che domani sarà a Londra, l’azzurro, alle 17 italiane, sul Campo Centrale dell’All England Tennis Club andrà a caccia del primo titolo Slam della stagione e del secondo trionfo consecutivo nel Major inglese. Il match sarà visibile in chiaro su Tv8.

Sarà il confronto numero 15 tra Sinner e Zverev, che non hanno mai giocato contro sull’erba: il bilancio è di 10-4 in favore dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi nove scontri diretti. L’ultima sconfitta risale agli Us Open del 2023. I due si sono incontrati quattro volte nel 2026 e ha vinto sempre l’altoatesino: in semifinale nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo e in finale nel Masters 1000 di Madrid.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).