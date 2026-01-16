Wta Hobart, Cocciaretto regola in due set Ruzic e approda in finale

HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto è di nuovo in finale all’”Hobart International”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento – insieme ad Adelaide – per rifinire la preparazione in vista dell’Australian Open, primo Slam dell’anno che scatta domenica a Melbourne Park.

La 24enne di Fermo, n.80 WTA, finalista in questo torneo anche nel 2023 ma in questa edizione partita dalle qualificazioni, ha regolato per 6-3, 6-2, in un’ora e 18 minuti di partita, la croata Antonia Ruzic, n.71 WTA, centrando la sua terza finale WTA in carriera (ha perso quella di Hobart ed ha vinto quella di Losanna, sempre nel 2023).

Domani, Cocciaretto si giocherà il suo secondo titolo in carriera o contro l’australiana Taylah Preston, 20 anni, n.204 WTA, rivelazione del torneo, o contro la statunitense Iva Jovic, 18 anni, n.30 del ranking e terza favorita del seeding.

– Foto IPA Agency –

