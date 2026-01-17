A Roma la Marcia per l’Iran al grido di “No alla dittatura”

Roma, 17 gen. (askanews) – Le foto dei ragazzi uccisi nelle proteste, bandiere iraniane, cartelli con scritto “Iran libero” e “Con le sorelle iraniane da sempre e per sempre”. Al grido di “No alla dittatura” e “Khamenei assassino”, centinaia di persone sono scese in piazza a Roma per partecipare alla “Marcia per l’Iran”, partita da Piazzale Ugo La Malfa e diretta a Piazzale Ostiense.Un corteo pacifico organizzato dal Partito Radicale a sostegno del popolo iraniano, per richiamare l’attenzione sulla situazione dei diritti civili e politici in Iran, dove da mesi continuano le manifestazioni represse dal regime e dove secondo le organizzazioni umanitarie sono state uccise migliaia di persone.