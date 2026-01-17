X
<
>

Difesa, Conte: ci batteremo anche nelle piazze contro il riarmo

| 17 Gennaio 2026 00:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 16 gen. (askanews) – “Dobbiamo batterci, dovremo farci sentire in tutte le sedi e tornare a manifestare nelle strade contro il riarmo, perchè dobbiamo tutelare il nostro modello sociale e non possiamo permettere che venga stravolto con tutti questi miliardi alle armi”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, in collegamento con un evento a Milano per denunciare la manovra “di guerra” impostata dal governo Meloni.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA