Difesa, Conte: ci batteremo anche nelle piazze contro il riarmo

Milano, 16 gen. (askanews) – “Dobbiamo batterci, dovremo farci sentire in tutte le sedi e tornare a manifestare nelle strade contro il riarmo, perchè dobbiamo tutelare il nostro modello sociale e non possiamo permettere che venga stravolto con tutti questi miliardi alle armi”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, in collegamento con un evento a Milano per denunciare la manovra “di guerra” impostata dal governo Meloni.