La Spezia, Valditara: consentire a presidi di installare metal detector

17 Gennaio 2026

Askanews
Milano, 17 gen. (askanews) – “Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervistato a “4 di Sera Weekend” su Retequattro, in merito all’omicidio del 18enne Abanoub Youssef assassinato da un compagno di scuola in un istituto tecnico di La Spezia.

