Renzi: partita è aperta, niente veti e costruiamo Casa Riformista

Milano, 17 gen. (askanews) – “Questo tema dei veti ai 5 Stelle e dei veti dei 5 Stelle è un tema di passato, ampiamente passato. Nel 2027 si vota per le elezioni politiche, o vince la Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permettere il lusso di mettersi a litigare per perdere. Perché è talmente ampia, significativa e seria la posta in gioco che pensare oggi che si possa metterci a rinfacciare i veti è folle. Quindi io sono molto convinto che si debba vincere con il centrosinistra a livello nazionale, credo che i risultati siano risultati che stanno dimostrando anche nei sondaggi che la partita è aperta”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, arrivando all’assemblea nazionale del partito a Milano.

E dal palco ha ribadito: “La partita è aperta, i numeri sono alla nostra portata, ma occorre costruire un casa riformista in grado di accogliere storie diverse, e l’intelligenza politica di far partire processo senza pensare di governarlo in maniera esclusiva”.