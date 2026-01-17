Tennis, Berrettini: “Mi devo ritrare dagli Australian Open”

1 minuto per la lettura
Roma, 17 gen. (askanews) – Matteo Berrettini ha deciso in extremis di non partecipare all’Australian Open, come ha annunciato con una dichiarazione via social: “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi é sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” ha dichiarato il romano ex n.6 al mondo, che avrebbe esordito nel primo Slam stagionale lunedì prossimo, contro l’australiano Alex De Minaur.
