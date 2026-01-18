X
Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in Minnesota

18 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della Difesa.
La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all’Insurrection Act se le autorità dello Stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira gli agenti anti-immigrazione dell’Ice.
