Mangone, Giuseppe Grimaldi porta in scena i paradossi della sanità con “Il grande imbroglio”

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Risate in corsia, satire senza anestesia: “Il grande imbroglio”, la commedia di Giuseppe Grimaldi, è la sfida artistica della Nuova Compagnia Teatro Mangonese.

MANGONE (COSENZA) – La comicità diventa una lente d’ingrandimento capace di svelare contraddizioni e paradossi della sanità italiana ne “Il grande imbroglio”, la nuova commedia scritta e diretta da Giuseppe Grimaldi e portata in scena dalla Nuova Compagnia Teatro Mangonese. Uno spettacolo che, attraverso il linguaggio immediato dell’ironia e il ritmo travolgente della commedia degli equivoci, trasforma il sorriso in uno strumento di riflessione.

Tra situazioni esilaranti, personaggi caricaturali e dialoghi pungenti, la pièce accompagna lo spettatore in una realtà al tempo stesso surreale e incredibilmente vicina al quotidiano, mettendo in luce dinamiche, debolezze e contraddizioni di un sistema sanitario spesso alle prese con difficoltà e contrasti. Una satira brillante e mai banale, capace di divertire ma anche di interrogare il pubblico, confermando ancora una volta la forza del teatro come luogo privilegiato in cui la risata incontra la denuncia sociale.

“Il grande imbroglio”: il plot

Attraverso le disavventure dell’ingenuo Serafino e del suo inseparabile compagno di stanza Gasparino, la commedia mette in scena un irresistibile susseguirsi di equivoci ambientati in una clinica privata dove il caos sembra essere l’unica regola. Ricoverato per una degenza che avrebbe dovuto essere ordinaria, Serafino si ritrova catapultato in una realtà surreale, fatta di diagnosi improbabili, incomprensioni, burocrazia esasperante e situazioni al limite dell’assurdo.

La corsia ospedaliera si trasforma così in un palcoscenico in cui comicità e satira si intrecciano ininterrottamente. Ma dietro le risate si cela una riflessione profonda sui meccanismi che regolano il sistema sanitario: medici che vivono il proprio lavoro come una missione si confrontano con giovani professionisti più interessati alla carriera che ai pazienti, mentre i vertici della struttura sono costretti a destreggiarsi tra logiche economiche e pressioni politiche.

Il bersaglio della satira si allarga poi al mondo accademico, con la nascita di una discutibile università che promette di distribuire cattedre e titoli con estrema facilità, formando docenti privi della necessaria competenza. Una provocazione ironica che colpisce senza mai perdere il ritmo della commedia. Con un susseguirsi di colpi di scena e dialoghi brillanti, “Il grande imbroglio” offre uno spaccato tanto esilarante quanto amaro della realtà contemporanea, dimostrando come l’ironia possa essere uno degli strumenti più efficaci per raccontare le contraddizioni del nostro tempo.

“Il grande imbroglio”: la nuova commedia di Giuseppe Grimaldi

A dare forza e autenticità alla narrazione è soprattutto l’esperienza personale dell’autore e regista Giuseppe Grimaldi. «Dopo quarant’anni vissuti negli ambienti sanitari- racconta- ho sentito il bisogno di raccontare ciò che i miei occhi hanno osservato in tutto questo tempo. È una storia che nasce dall’esperienza diretta, ma viene raccontata con il linguaggio della comicità. Inoltre, questa nuova avventura teatrale nasce dalla collaborazione ventennale con attori che hanno deciso di dare vita a questa compagnia insieme a nuovi interpreti, creando un gruppo affiatato e ricco di entusiasmo».

A seguito del debutto nell’Anfiteatro comunale di Mangone, “Il grande imbroglio” si prepara a incontrare il pubblico nelle piazze del territorio con un calendario di appuntamenti che unisce teatro, cultura e intrattenimento. La tournée proseguirà venerdì 18 luglio a Paterno Calabro, in Piazza San Francesco, martedì 12 agosto nel cuore del centro storico di Altilia, giovedì 11 settembre a Mangone, in Piazza Madonna dell’Arco.

Tre serate che vanno oltre il semplice spettacolo estivo: occasioni di incontro e condivisione in cui il teatro diventa uno spazio di confronto, capace di affrontare temi complessi attraverso la leggerezza della comicità. Perché “Il grande imbroglio” nasce per far sorridere, ma soprattutto per lasciare una domanda sospesa tra il pubblico e il palcoscenico: “quanto di ciò che appare assurdo nella finzione teatrale è, in realtà, lo specchio di situazioni che appartengono alla nostra quotidianità?”.