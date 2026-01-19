Australian Open, Arnaldi subito fuori contro Rublev. Avanti Medvedev e De Minaur, si ritira Auger-Aliassime

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce al primo turno l’esperienza di Matteo Arnaldi all’Australian Open, primo Slam della stagione 2026. Il ligure, numero 65 del mondo, è stato nettamente battuto all’esordio per 6-4 6-2 6-3 da Andrey Rublev, numero 15 Atp e 13esima testa di serie.

Successo più faticoso del previsto all’esordio per Daniil Medvedev, a cui servono tre ore per piegare la resistenza dell’ottimo Jesper de Jong: 7-5 6-2 7-6(2) lo score in favore del russo, che al secondo turno incontrerà il francese Quentin Halys (eliminato Tabilo). I crampi fermano Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 7 del tabellone, condizionato da un problema al bicipite femorale, abbandona Melbourne nel corso della sfida con Nuno Borges, con il portoghese avanti 3-6 6-4 6-4. Non sbagliano Tommy Paul (6-4 6-3 6-3 su Kovacevic), Alex de Minaur (6-2 6-2 6-3 contro McDonald) e Alejandro Davidovic Fokina (6-2 6-3 6-3 a Misolic). Learner Tien la spunta al quinto set nel derby con Marcos Giron: 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2, in tre ore e 43 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 29 Atp. Al secondo turno anche Hamad Medjedovic, Alexander Shevchenko e Fabian Marozsan, che eliminano rispettivamente Mariano Navone, Elias Ymer e Arthur Rinderknech.

Buona la prima per Coco Gauff, che liquida in due set (6-2 6-3) l’uzbeka Kamilla Rakhimova in un’ora e 40 minuti di gioco. La numero 3 Wta al secondo turno se la vedrà con la serba Olga Danilovic. Non sbaglia Amanda Anisimova, finalista negli ultimi due Slam e numero 4 del seeding, che batte in un’ora (6-3 6-2) la svizzera Simona Waltert. Esordio positivo anche per Jessica Pegula, testa di serie numero 6, avanti con un netto 6-2 6-1 su Anastasia Zakharova.

L’unica statunitense a bucare la prima è Emma Navarro. La 15esima forza del seeding va ko in rimonta con Magda Linette con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Primo turno positivo per la Repubblica Ceca, grazie alle vittorie di Karolina Muchova, numero 19 Wta, su Jacqueline Cristian per 6-3 7-6(6), e Linda Noskova, numero 13 del mondo, su Darja Semenistaja (6-3 6-0). Ottima prova della polacca Magdalena Frech, che rifila un doppio 6-1 alla slovena Veronika Erjavec e sarà l’avversaria di Jasmine Paolini al secondo turno. Fuori dai giochi la filippina Alexandera Eala, eliminata dalla statunitense Alycia Parks (0-6 6-3 6-2), e la campionessa dell’edizione 2020 Sofia Kenin, out per mano della connazionale Peyton Stearns (6-3 6-2).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).