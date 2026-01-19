Barletta, rapina brutale ai danni di una anziana, un arresto

2 minuti per la lettura

Una donna anziana, di 86 anni, gravemente ferita alla testa, dopo un brutale assalto, per scipparle la borsa. La polizia arresta un uomo

Un’indagine lampo, condotta dai carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, ha portato nei giorni scorsi all’arresto di un uomo accusato di una brutale rapina avvenuta il primo pomeriggio del 4 ottobre scorso, quando una donna di 86 anni, mentre stava rincasando in via Sapienza, venne sorpresa alle spalle da un uomo che non esitò a sferrarle un pugno alla testa pur di strapparle la borsa.

BRUTALE AGGRESSIONE AD ANZIANA PER SCIPPARLE LA BORSA

Impossessatosi di denaro e documenti, l’aggressore fuggì a bordo di una Fiat Punto bianca condotta da una complice, fuggendo verso la periferia con un bottino di circa 300 euro, documenti e un telefono cellulare. A dare una svolta alle indagini sono state le immagini di un impianto di videosorveglianza privato situato nelle vicinanze. Il dettaglio più incredibile è emerso poche ore dopo l’agguato. Alle 18 dello stesso giorno, il rapinatore si presentò spontaneamente nella caserma dei carabinieri per adempiere all’obbligo di firma a cui era già sottoposto per altre vicende.

L’UOMO GIÀ SOTTOPOSTO AD OBBLIGO DI FIRMA PER ALTRI REATI

I militari notarono che l’uomo indossava gli stessi identici abiti osservati nei video della rapina poco prima: una felpa verde acqua con cappuccio, pantaloni blu con una scritta bianca sulla gamba sinistra e un cappellino nero. Inoltre arrivò in caserma a bordo della stessa auto con la quale si era allontanato dal luogo del reato. Un ulteriore riscontro arriva proprio dalla perquisizione del veicolo, risultato non di sua proprietà, ma a bordo del quale trovato un borsello contenente i suoi documenti personali .

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta della Procura emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

