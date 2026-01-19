Regione Puglia finalista al “Contest PA OK!”

BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia è tra i finalisti del “Contest PA OK! – Al fianco delle Amministrazioni per una cultura del risultato e del cambiamento”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuata da Formez, con il contributo di SDA Bocconi, che valorizza progetti capaci di generare risultati concreti e innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il progetto regionale #mareAsinistra, finalista al Contest, sarà presentato nel corso del seminario territoriale “PA OK! incontra i territori”, in programma martedì 20 gennaio 2026 alle ore 11.00, presso la Biblioteca dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Sala Convegni. L’incontro, dedicato al rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini, con particolare attenzione ai temi del lavoro e della semplificazione amministrativa, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e territori e si inserisce nel percorso di diffusione delle buone pratiche e dei modelli replicabili emersi nell’ambito del Contest PA OK!.

Nel corso del seminario, la Regione Puglia presenterà #mareAsinistra come strategia strutturata e di sistema per l’attrazione, il rientro e la valorizzazione dei talenti, illustrandone la genesi, l’architettura, i risultati conseguiti e le prospettive future. Il progetto sarà raccontato attraverso il contributo di Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, e di Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia, che approfondirà il ruolo dei servizi per il lavoro nell’attuazione della strategia e nella creazione di valore pubblico. All’iniziativa prenderanno parte anche stakeholder territoriali, tra cui Antonio Messeni Petruzzelli, prorettore del Politecnico di Bari, presidente del BINP e del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, che interverrà sul ruolo degli ecosistemi dell’innovazione, e Antonio Prota, coautore de “La Tornanza”, che offrirà una riflessione sul ritorno dei talenti come scelta individuale e come progetto territoriale.

Il seminario sarà inoltre occasione per un approfondimento sul Contest PA OK!, sulla metodologia adottata e sugli elementi di innovazione e replicabilità dei progetti finalisti, confermando l’impegno della Regione Puglia nel promuovere politiche pubbliche orientate ai risultati, alla semplificazione e alla valorizzazione del capitale umano. L’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto con il pubblico, a conferma della centralità dell’ascolto e della partecipazione nei processi di cambiamento della Pubblica Amministrazione.

