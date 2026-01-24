Milano, 24 gen. (askanews) – E’ uscito l’attesissimo nuovo album di inediti di Louis Tomlinson, “How did I get here?” (BMG) (LINK).

L’album è stato anticipato dai brani “Lemonade” e “Palaces” e dal nuovo singolo “Imposter”, da oggi in radio. “Imposter”, di cui è online il videoclip, è un brano dal sound indie pop e atmosfere lo-fi, scritto da Louis con Nico Rebscher e Dave Gibson, con un testo che esprime la sindrome dell’impostore avvertita da Louis, che non si sente degno di nulla.

“Non riesco a togliermi dalla testa questa sensazione, di essere l’impostore. Non so più chi sono veramente.”

Louis, dopo aver conquistato il mondo come membro dei One Direction e aver poi intrapreso la carriera solista, dice a proposito del brano: “Imposter è stato scritto nella giungla del Costa Rica. Concettualmente è legato all’idea di identità ed è probabilmente il momento più melodico del disco, sono davvero emozionato che il mondo possa finalmente ascoltarlo!”

“How Did I Get Here?” è il terzo album di Louis, frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer, superando ogni limite. Pur non avendo più niente da dimostrare, Louis ha continuato a scrivere, esibirsi e cantare non dando mai nulla per scontato. In studio si lascia trasportare da un’inesauribile creatività e dal desiderio di esplorare nuove direzioni artistiche; dal vivo, invece, ci mette tutto sé stesso, ricambiato da platee sold out che gli restituiscono la stessa energia ed entusiasmo. E come autore, riesce a scavare più a fondo che mai nella propria identità.

Domenica 25 gennaio al The Outernet di Londra andrà in scena l’evento immersivo “How Did I Get Here? The Experience”, con dei visualiser in larga scala e del merchandise esclusivo.

Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto.

Con il suo “How did we get here? World Tour”, Louis sarà in Italia ad aprile per due imperdibili date: giovedì 9 aprile 2026 a Bologna – Unipol Arena e venerdì 10 aprile 2026 a Milano – Unipol Forum.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Radio KissKiss è radio partner dei live.