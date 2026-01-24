Ucraina, Tajani: se Trump chiude accordo pace merita il Nobel

Roma, 24 gen. (askanews) – “Meloni non ha detto che spera nel Nobel a Trump. Ha detto che se riesce a far chiudere l’accordo tra l’Ucraina e la Russia, dopo aver portato al cessate il fuoco tra israeliani e Hamas, può avere il premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto. Se riesce in questo intento, se lo merita. Può stare più o meno simpatico ma è incontrovertibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, leader di Fi, a margine dell’evento del partito “Valori, più libertà più giustizia” in corso all’hotel Ergife a Roma.