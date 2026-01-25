Puglia, Giornata della prevenzione veterinaria, Paolicelli “Grazie ai veterinari”

VALENZANO (BARI) (ITALPRESS) – E’ stato “La forza della diversità per una salute unica” il claim che ha caratterizzato la celebrazione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria nel Campus di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Bari a Valenzano. In particolare, l’appuntamento è stato incentrato sull’importanza della medicina veterinaria preventiva, in un’ottica integrata “One Health” che unisce la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Compito della medicina veterinaria, oltre a quello di occuparsi del benessere degli animali da compagnia o da reddito, è infatti anche quello di controllare e prevenire le malattie infettive, incluse quelle a carattere zoonotico, trasmissibili dagli animali all’uomo, come ha ricordato anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli: “Il veterinario – ha affermato – è una figura importantissima soprattutto per la nostra alimentazione. Di solito viene associato soltanto alla cura degli animali domestici, ma è una figura che aiuta nei nostri allevamenti e nei nostri centri produttivi a far sì che il cibo arrivi in maniera controllata e questo non può che far bene a tutto il ciclo alimentare, soprattutto alle nostre tavole e ai nostri produttori. Mi sento di ringraziare tutti i veterinari e le veterinarie, tutto il personale che ogni giorno è presente sull’intero territorio pugliese”. “L’istituzione della Giornata della Prevenzione Veterinaria – ha sottolineato il direttore del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Bari Pasquale De Palo – rappresenta un’occasione per diffondere alla cittadinanza il ruolo e gli sforzi dei medici veterinari nella tutela non soltanto della salute e benessere animale, ma della salute umana e dell’ambiente. E’ una occasione importante per sottolineare come questa professione sia fondamentale per la salute globale. Nell’epoca delle fake news e delle campagne informative dietro le quali si celano interessi di grandi potentati economici, i medici veterinari sono professionisti al fianco dei cittadini e che hanno come faro l’interesse della salute pubblica, degli animali, dell’uomo e di tutto il pianeta terra. Questa giornata è frutto di una sinergia forte tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata”.(ITALPRESS).

Foto: xa2