Fed conferma i tassi di interesse ufficiali Usa al 3,50%-3,75%

Roma, 28 gen. (askanews) – La Federal Reserve ha confermato come da attese il livello dei tassi di interesse sul dollaro: i fed funds restano quindi ad una forchetta del 3,50-3,75%. La decisione, comunicata al termine della due giorni del direttorio (Fomc) è stata assunta con una ampia maggioranza: due dissenzienti avrebbero voluto operare un nuovo taglio da 0,25 punti base, secondo quanto riporta la stessa istituzione con una nota.

La Fed riafferma che le future decisioni verranno presente valutando attentamente i dati, puntando al duplice obiettivo di controllare l’inflazione ai livelli auspicati, cercando al tempo stesso di massimizzare i livelli di occupazione. (fonte immagine: Federal Reserve)