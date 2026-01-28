Iran, Trump: “Grande armata” pronta a intervenire, se necessario

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump è tornato a rimarcare la presenza nei pressi dell’Iran di una “grande armata, più grande di quella inviata in Venezuela”, pronta, “come per il Venezuela, a compiere la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario”. In un post su Truth, Trump ha quindi ribadito: “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – NIENTE ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti”.

“Il tempo stringe”, ha ammonito il presidente americano, sollecitando Teheran a fare un accordo::”Come ho già detto all’Iran una volta, FATE UN ACCORDO! Non l’hanno fatto, e c’è stata l”Operazione Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran. Il prossimo attacco sarà peggiore! Non fatelo accadere di nuovo”.