Cambiamenti organizzativi nella comunicazione di Nissan Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Italia informa che Marco Puricelli è nominato Head of Communication e assume la responsabilità della Comunicazione di Nissan Italia. In qualità di Responsabile Ufficio Stampa dal 2016, Marco ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione Nissan, supportando il posizionamento del brand e la crescita della sua reputazione presso media e stakeholder.

Nel nuovo ruolo, Marco è responsabile dell’implementazione della strategia di comunicazione di Nissan in Italia, sia a livello di prodotto che corporate e interna, con l’obiettivo di sostenere l’evoluzione del brand, rafforzandone la visibilità e contribuendo a coinvolgere il personale di Nissan Italia sulle strategie della marca e la loro applicazione sul mercato.

Allo stesso tempo, Luisa Di Vita viene nominata Head of Planning, Project & Performance, nell’ambito della nuova organizzazione di International Communications Nissan. Nella sua nuova funzione, Luisa guida la pianificazione interfunzionale e i progetti globali, realizzando campagne di branding e storytelling a supporto delle performance dei mercati. Nei 12 anni in cui è stata Direttore della Comunicazione e dal 2023 Chief Innovation Officer di Nissan Italia, Luisa ha guidato importanti iniziative di sviluppo del brand e lanci di nuove vetture, implementando strategie di comunicazione ad alto impatto e innovando i processi.

Inoltre, Eleonora Benedetti è nominata Product Communications Coordinator e supporta i piani e le attività di comunicazione dei prodotti Nissan, dopo una lunga esperienza pregressa nella stessa Direzione Comunicazione, arricchita con ulteriori competenze acquisite come Brand Experience & Event Coordinator nella Direzione Marketing. Tutti gli incarichi sono immediatamente effettivi.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

