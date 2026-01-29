Kristoffersen vince lo slalom in notturna di Schladming, Vinatzer settimo

1 minuto per la lettura
SCHLADMING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen vince lo slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. 1’53″80 il tempo del norvegese, che precede di 0″34 il connazionale Atle Lie McGrath, in testa al termine della prima manche. Completa il podio il francese Clement Noel, terzo a 0″54. Quarto a 1″53 il naturalizzato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
Alex Vinatzer settimo a 2″26 e migliore degli italiani. A punti anche Tommaso Sala, 11° a 2″58. Uscite pesanti per Loic Meillard e Paco Rassat.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Henrik Kristoffersen (Nor) in 1’53″80
2. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″34
3. Clement Noel (Fra) a 0″54
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 1″53
5. Fabio Gstrein (Aut) a 1″75
6. Timon Haugan (Nor) a 1″99
7. Alex Vinatzer (Ita) a 2″26
8. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 2″32
9. Tanguy Nef (Sui) a 2″40
10. Manuel Feller (Aut) a 2″43
11. Tommaso Sala (Ita) a 2″58
