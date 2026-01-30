Braga (Pd): spingere su rinnovabili e rafforzare Acquirente Unico

Rho (Mi), 30 gen. (askanews) – Spingere sulle rinnovabili e rafforzare il ruolo dell’Acquirente Unico. Queste le proposte del Pd per affrontare le sfide energetiche e contenere l’aumento dei costi. Lo ha spiegato Chiara Braga, presidente gruppo Pd della Camera, in occasione dell’evento ‘Accendere il futuro’ organizzato dal partito.”Questa giornata che abbiamo organizzato come gruppo parlamentare della Camera – ha spiegato – vuole essere un momento di ascolto con il mondo dell’energia, dalle imprese al mondo del lavoro alle associazioni e agli esperti, per mettere a fuoco la grande sfida della transizione energetica, la questione dei costi dell’energia, che sono un fattore di competitività fondamentale per il nostro sistema produttivo, e anche l’esigenza di richiamare a un ruolo di responsabilità il Governo nella necessità di accompagnare la transizione sullo sviluppo delle rinnovabili con un quadro normativo stabile e certo e un intervento immediato per contenere l’aumento dei costi dell’energia”.”Metteremo a disposizione le nostre proposte, ma soprattutto saremo pronti a confrontarci per costruire una strategia energetica industriale nel nostro paese che oggi manca – ha proseguito -. La nostra proposta è quella di spingere sullo sviluppo delle rinnovabili, non solo per una ragione ambientale, ma anche perché sono il modo migliore per incidere sulla riduzione del costo dell’energia, aumentando anche la nostra progressiva indipendenza energetica dalle fonti fossili. Questo però richiede capacità di programmazione, di pianificazione e volontà di accompagnare uno sviluppo che invece paradossalmente in questi anni si è fermato proprio a causa dell’incertezza del quadro normativo”.”La seconda proposta fondamentale – ha concluso – è rafforzare il ruolo di Acquirente Unico come soggetto pubblico capace di garantire soprattutto l’accesso all’energia ai clienti più vulnerabili. Sono proposte che abbiamo avanzato in parlamento e sulle quali ci piace oggi anche ascoltare il punto di vista del mondo che incontreremo”.