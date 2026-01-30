Viaggio Fiamma Olimpica, a Livigno il fisico Massimo Temporelli

Roma, 30 gen. (askanews) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Livigno, e tra i protagonisti scelti da Coca-Cola c’è Massimo Temporelli, fisico milanese, che ha lavorato per dieci anni come curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, occupandosi di laboratori educativi e mostre interattive.

Da oltre un decennio è consulente, speaker e insegnante su scienza, innovazione e tecnologia, con programmi TV, podcast e diverse pubblicazioni.

Il suo impegno nella diffusione della conoscenza, unito alla passione per il progresso e al valore della condivisione, lo rendono un modello ideale per rappresentare i valori olimpici di eccellenza, ispirazione e apertura durante il percorso della Torcia Olimpica.

“Portare la Fiamma Olimpica, grazie a Coca-Cola, è stata un’esperienza potente, che unisce emozione e responsabilità e che per me rappresenta anche il progresso che nasce dalla condivisione, dalla curiosità e dalla capacità di guardare avanti insieme. Correre come tedoforo significa celebrare un’idea di futuro aperto, inclusivo e costruito insieme, proprio come la scienza e l’innovazione insegnano ogni giorno”, ha detto.