X
<
>

Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan fino al 2031

| 31 Gennaio 2026 20:30 | 0 commenti

Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan fino al 2031

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – Mike Maignan e il Milan ancora insieme: ufficiale il rinnovo di contratto del 30enne portiere francese che si lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2031. Arrivato nell’estate del 2021, ha collezionato finora 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA