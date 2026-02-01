Crans Montana, Papa alle famiglie: affetto e vicinanza della Chiesa

Roma, 1 feb. (askanews) – Leone XVI ha inviato un messaggio in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle vittime dell’incendio a Crans-Montana.

“Desidero semplicemente esprimervi la mia vicinanza e il mio affetto, insieme a quelli di tutta la Chiesa, che, con la sua presenza materna, desidera – per quanto possibile – condividere il vostro peso e prega il Signore Gesù di sostenere la vostra fede in questa prova” si legge nel messaggio “Prego affinché possiate trovare tra i vostri sacerdoti e le vostre comunità cristiane il sostegno fraterno e spirituale di cui avete bisogno per superare il dolore e mantenere il coraggio”.

“Come afferma San Paolo: né la morte, né la vita, né il presente, né il futuro, né le prove, né la separazione, né la sofferenza… nulla può separare voi e i vostri cari dall’amore di Dio che è in Cristo” prosegue il Pontefice “E nulla dei momenti belli e felici che avete vissuto con loro è perduto per sempre; nulla è finito!”.

“Pertanto, se Maria vi invita, in questi giorni tristi e bui, a guardare la Croce, vi invita anche a guardare il Cielo, sempre luminoso. Aggrappandovi saldamente all’ancora di speranza che vi è saldamente fissata, e che Gesù vi porge, riceverete la forza e il coraggio per perseverare e proseguire il vostro cammino”.