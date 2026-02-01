Sci, Von Allmen vince la libera a Crans Montana, Paris secondo

Roma, 1 feb. (askanews) – Lo svizzero Franjo Von Allmen mette sulla “piste Nationale” di Crans Montana tutta la sua classe e la sua enorme velocità e si aggiudica l’ultima discesa di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi con il tempo di 1’55″00, ma alle spalle dell’elvetico c’è una Grande Italia, la nuova Italjet, termine coniato circa vent’anni fa per lo squadrone dei tempi di Kristian Ghedina e compagni, che oggi torna di moda. Sono ben quattro gli azzurri fra i primi nove della classifica, come solo gli svizzeri, sin qui, hanno saputo fare. Paris 2°, Alliod 5°, Casse 7° e Schieder 9° sono la rappresentazione plastica del livello raggiunto dalla squadra di velocità maschile. E sarà duello fra queste due nazioni per le medaglie olimpiche della velocità a Bormio.

Arriva, infatti, il secondo podio stagionale per Dominik Paris, il numero 52 della carriera, segno che la pista del Vallese piace al campione della Val d’Ultimo, già lo scorso anno terzo, anche se in superG. Paris ha messo in pista tutta la voglia di dimostrare, prima di tutto a se stesso, di essere competitivo per il podio, infatti è partito forse con troppa voglia di fare. La sua velocità però è sempre stata elevatissima ed è aumentata nel tratto centrale affrontato con grande precisione. Qualche imperfezione nel finale non ha tolto nulla alla gara del 35enne azzurro, che ha chiuso alle spalle del fenomenale svizzero per 65 centesimi. Ottimo viatico per i Giochi Olimpici e in vista dei Mondiali del 2027.