Gli sport invernali sbarcano su Topolino con Pippo campione freestyle

Milano, 3 feb. (askanews) – Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 febbraio – spazio agli sport invernali con la storia “Pippo campione… freestyle”, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, e con una cover realizzata da Corrado Mastantuono, protagonisti Topolino e Minni in seggiovia. Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo del settimanale con “Paperino e la disfida ghiacciata” e “Paperino campione intermittente”, firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni, per un doppio appuntamento sportivo che accompagnerà i lettori a febbraio.

Panini Comics presenta inoltre la Winter Sport Collection, la nuova collezione di statuine 3D dedicata ai personaggi Disney alle prese con gli sport invernali più amati. La prima uscita, in abbinamento a Topolino 3663, propone Topolino snowboarder e Minni sciatrice. La collezione proseguirà nelle settimane successive con altri protagonisti del mondo Disney impegnati tra bob, pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio.