Motogp, Marquez è tornato. Il più veloce nei test a Sepang

Roma, 3 feb. (askanews) – Marc Marquez è tornato: a 4 mesi dall’infortunio il campione del mondo risale su una MotoGP e chiude subito davanti a tutti la 1^ giornata di test. Doppietta Ducati con Di Giannantonio 2°, poi la Ktm di Vinales. 5° Bezzecchi, davanti alle Honda di Marini e Mir e a Bagnaia (che ha provato la nuova carena come Marquez). Caduta per Quartararo con frattura al dito: i suoi test sono già finiti. “Il dito è rotto, abbiamo deciso di fermarci e saltare le ultime due giornate di test – le parole di Quartararo – Se fosse stato un weekend di gara avremmo continuato, ma così non ha senso. Sono ovviamente molto triste perché avrei voluto proseguire, ma soprattutto per il mio dito è la cosa migliore da fare. La caduta? Non so davvero cosa sia successo, ma andavo forte quando sono finito nella ghiaia… Non è stato un giorno fortunato, ma poteva andare peggio”.