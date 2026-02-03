X
Panettiere ucciso a coltellate nel Salernitano, fermato un 33enne con precedenti

SALERNO (ITALPRESS) – Omicidio nella notte a Sarno, in provincia di Salerno. Un panettiere di 61 anni è stato ucciso a coltellate all’interno della sua attività commerciale. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Per l’omicidio è stato fermato all’interno del locale un 33enne già noto alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Sarno. Indagini sono in corso per ricostruire il movente. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera inferiore.

