Sarno, ucciso a coltellate un 61enne, fermato un 33enne

E’ morto all’interno della sua attività, a Sarno, un panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enne e avviate le indagini

Omicidio nella notte a Sarno, in provincia di Salerno. Un panettiere di 61 anni, Gaetano Russo, è stato ucciso a coltellate all’interno della sua attività commerciale. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Per l’omicidio, fermato all’interno del locale un 33enne già noto alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Sarno. Indagini sono in corso per ricostruire il movente. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera inferiore.

“E’ una tragedia, la città che si è svegliata con un omicidio di un uomo perbene”. Sono le prime parole all’Adnkronos del sindaco di Sarno (Salerno), Francesco Squillante, sull’omicidio del 61enne panettiere ucciso a coltellate all’interno del suo esercizio commerciale da un 33enne, ora in arresto. “La vittima, Gaetano Russo, era una persona stimata, umile, un padre di famiglia, aveva una panetteria aperta 24 ore al giorno, era sempre vestito di bianco, dal lunedì alla domenica, non esisteva vacanza per lui. Vedersi bussare e veder entrare questa persona in stato di alterazione è un qualcosa che lascia senza parole”, continua il sindaco.

“Stanotte sono stato sul posto, assieme agli inquirenti. Esprimo fiducia nelle forze dell’ordine e nella Magistratura, che metteranno questa persona di fronte alla responsabilità di quello che ha fatto, serve certezza della pena”. A proposito di un problema-sicurezza, il sindaco di Sarno esplicita: “Qui la sicurezza non c’entra, possiamo mai mettere un poliziotto per ogni punto civico?”, si chiede, “a quanto pare questa persona che ha ucciso il macellaio viveva in zona, era conosciuto, credo abbia inciso il suo stato confusionale e le sue problematiche. Sto verificando se questa condizione fosse accertata anche dagli assistenti sociali”, conclude il sindaco.

“Esprimo il mio più sincero cordoglio e tutta la mia vicinanza ai familiari di Gaetano Russo, il titolare di un panificio ucciso a Sarno, in provincia di Salerno”. Lo dichiara il sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia in una nota. “Una tragedia che lascia sconvolti per la sua efferatezza e che colpisce un’intera comunità. Ringrazio le Forze dell’ordine per il fermo del sospettato e auspico che si accertino al più presto le dinamiche di quanto accaduto”.