Emilio Pugliese, dalla Calabria alla London Fashion Week

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DA Oriolo (Cs) alla London Fashion Week, dalla Calabria alle passerelle internazionali: lo stilista Emilio Pugliese debutta con la sua prima sfilata a Londra. Nato a Cosenza e cresciuto a Oriolo, Emilio Pugliese debutterà con il suo primo runway show durante la London Fashion Week, presso la St. John’s Church di Hyde Park, presentando “Nobility 2027”, la nuova collezione del suo marchio “Emilio Pugliese – An Italian in London”. Trasferitosi nel Regno Unito, Pugliese ha costruito la propria carriera all’interno di alcune delle più prestigiose maison internazionali, maturando una solida esperienza nel lusso e nell’alta sartoria, sia maschile che femminile.

Un percorso professionale che oggi trova la sua naturale evoluzione nella nascita di un marchio indipendente, espressione autentica della sua visione creativa. La collezione racconta l’incontro tra l’eleganza senza tempo della sartoria italiana e il raffinato stile britannico. Tessuti ricercati, linee classiche reinterpretate in chiave contemporanea. Per la comunità di Oriolo, il debutto di Emilio alla London Fashion Week rappresenta il riconoscimento del valore di un figlio di questa terra che, pur costruendo il proprio futuro all’estero, continua a custodire e a raccontare con orgoglio le proprie radici, contribuendo a promuovere l’immagine di Oriolo e della Calabria nel mondo.