Inps, Meloni: governo farà sua parte per welfare ad altezza sfide

| 4 Febbraio 2026 11:11 | 0 commenti

Askanews
Roma, 4 feb. (askanews) – “Il Governo continuerà a fare la propria parte per costruire, insieme all’Inps, quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e che si aspettano da tempo”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla convention nazionale della dirigenza Inps.

“Un welfare che sappia essere all’altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici della nostra epoca e che sappia sempre mettere la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto”, sottolinea la premier.

