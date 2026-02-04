Mps: via libera da assemblea a modifiche statuto, si introduce lista cda

Milano, 4 feb. (askanews) – Via libera dall’assemblea dei soci di Mps alle modifiche statutarie con l’introduzione della lista del cda, una novità per l’istituto senese, in vista del rinnovo del board con l’assemblea di aprile. Con una partecipazione pari al 68,01% del capitale, l’assemblea straordinaria – che si è tenuta al chiuso attraverso il rappresentante designato – ha approvato le modifiche allo Statuto, poste all’unico punto all’ordine del giorno.

Nel dettaglio, le modifiche allo Statuto prevedono: l’introduzione della facoltà dell’assemblea di incrementare il limite di 1:1 tra la componente variabile e fissa della remunerazione (sì dal 99,48% dei presenti); l’introduzione della facoltà del cda uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell’organo (sì dal 99,92% dei presenti); le modalità di sostituzione di consiglieri in corso di mandato nella procedura di cooptazione (sì dal 99,92% dei presenti); l’eliminazione del limite massimo di mandati per la rieleggibilità degli amministratori (sì dal 99,89% dei presenti); l’introduzione della facoltà del cda di nominare il presidente e uno o due vicepresidenti (di cui uno con funzioni vicarie), qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea (sì dal 99,92% dei presenti); previsioni relative all’ipotesi in cui sia presentata una sola lista per la nomina del Collegio sindacale (sì dal 99,93%); la riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale ed eliminazione della riserva statutaria (sì dal 99,92% dei presenti). Quest’ultima modifica permetterà eventualmente di poter distribuire tutti gli utili sotto forma di dividendo.

Alla data odierna la Bce non ha ancora rilasciato il provvedimento autorizzativo inerente alle modifiche statutarie.

Pertanto, informa Mps, la loro efficacia rimane subordinata al rilascio del provvedimento.