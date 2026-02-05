Curling, Constantini e Mosaner partono bene alle Olimpiadi: Corea del Sud battuta all’esordio nel doppio misto

1 minuto per la lettura
CORTINA (ITALPRESS) – Amos Mosaner e Stefania Constantini iniziano nel migliore dei modi il loro percorso a Milano-Cortina. All’esordio nel torneo di doppio misto di curling, i campioni olimpici e mondiali in carica – primi atleti dell’Italia Team in gara ai Giochi Invernali 2026 – debuttano con una vittoria: nel primo impegno del round robin, al Cortina Curling Olympic Stadium, il duo azzurro supera la Corea del Sud per 8-4 dopo 7 end. Alle 19:05 il tandem tricolore – che allunga a 23 vittorie consecutive la sua striscia positiva – tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata.
