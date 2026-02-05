X
Eurozona, nel 2025 le vendite del commercio al dettaglio salite del 2,3%

Askanews
Roma, 5 feb. (askanews) – Il 2025 si è chiuso con un discreto aumento delle vendite per il commercio al dettaglio nell’area euro: un rialzo del 2,3%, secondo i dati comunicati da Eurostat. L’aumento è stato analogo guardando all’intera Unione europea.

A dicembre per l’insieme dei paesi dell’area valutaria, le vendite sono calate dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre risultano salite dell’1,3% su base annua.

