X
<
>

Referendum, Meloni: sinistra tira fuori jolly fascismo, è disperata

| 5 Febbraio 2026 21:01 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 5 feb. (askanews) – “Quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo vuol dire che è abbastanza disperata. Questo è come siamo abituati a conoscere la politica. Perché sono disperati? Sono disperati perché sanno benissimo che la riforma è una riforma di buon senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Dritto e Rovescio commentando un post del Pd in cui veniva associato chi sostiene il sì alla riforma costituzionale della giustizia con i fascisti.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA