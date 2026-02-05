Referendum, Meloni: sinistra tira fuori jolly fascismo, è disperata

Roma, 5 feb. (askanews) – “Quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo vuol dire che è abbastanza disperata. Questo è come siamo abituati a conoscere la politica. Perché sono disperati? Sono disperati perché sanno benissimo che la riforma è una riforma di buon senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Dritto e Rovescio commentando un post del Pd in cui veniva associato chi sostiene il sì alla riforma costituzionale della giustizia con i fascisti.