Arte Fiera, al Cinema Modernissimo il Flash Art Italia Award

Bologna, 6 feb. (askanews) – Venerdì 6 febbraio 2026 al Cinema Modernissimo durante Arte Fiera si terrà la consegna dei premi del Flash Art Italia Award, a sessant’anni dalla nascita della storica rivista. Nato nel 2025 come riconoscimento che guarda all’intero ecosistema dell’arte in Italia, il premio, alla seconda edizione, sarà articolato in 10 categorie: Miglior Artista, Miglior Curatore, Miglior Galleria, Miglior Territorio, Miglior Istituzione, Miglior Project Space, Premio Arte e Moda, Premio Arte e Impresa, Premio alla Carriera e Premio alla Scrittura. Ne ha parlato ad askanews il direttore ed editore di Flash Art Italia Cristiano Seganfreddo: “Un premio che nasce per raccontare l’Italia di oggi nella sua interezza e varietà. Il sistema dell’arte contemporanea è formato da tanti elementi strutturali. Cerchiamo di raccontare con questo premio la grande vivacità progettuale e culturale italiana attorno all’arte contemporanea: ricordando che l’arte è un elemento strutturale eversivo che genera la libertà di giudizio, uno dei pochi luoghi dove quella libertà è ancora concessa. E pensiamo che sia fondamentale ricordarlo, ricordare e nutrire i territori. Bologna dal 1200 è un luogo che ha fatto della formazione, dell’innovazione e della creatività un punto di riferimento. Flash Art Italia, primo giornale italiano che dal 1977 racconta l’arte contemporanea, assieme alla prima fiera italiana, Arte Fiera, cercano di raccontare questo nuovo paesaggio contemporaneo”.