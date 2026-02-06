Auto, frenata su elettrico costa alle big del settore quasi 50 mld

Milano, 6 feb. (askanews) – La frenata sull’auto elettrica presenta il conto ai grandi costruttori mondiali. Negli ultimi mesi i principali gruppi automobilistici hanno contabilizzato 55 miliardi di dollari (circa 47 miliardi di euro) tra svalutazioni e oneri straordinari legati al ridimensionamento delle strategie Ev.

Il conto più pesante riguarda Stellantis, che ha annunciato 22,2 miliardi di euro di oneri nel secondo semestre 2025, in larga parte legati alla revisione della strategia sull’elettrico, con tagli a modelli, piattaforme e investimenti nelle batterie. Seguono Ford, che ha contabilizzato circa 19 miliardi di dollari di svalutazioni e accantonamenti sul business Ev e General Motors, con oneri per circa 6 miliardi di dollari. Anche Volkswagen ha registrato impatti per 5,1 miliardi di euro, di cui 3 miliardi legati a Porsche.