Droga e armi fantasma in casa del pusher, a Caivano arrestato un 35enne

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Quello che doveva essere un intervento antidroga si è trasformato in un sequestro di armi clandestine. I Carabinieri della Stazione di Caivano hanno arrestato un 35enne pregiudicato, sorpreso mentre tentava di riaprire una piazza di spaccio.

Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno sequestrato 64 grammi di cocaina e 675 euro in contanti, oltre a un vero e proprio arsenale occultato in una scatola metallica: una pistola artigianale in plastica tipo “glock” a salve, una penna-pistola funzionante, un revolver privo di matricola e 11 munizioni calibro 9×21, oltre a 50 proiettili a salve. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo per fatti di sangue o altri delitti.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).